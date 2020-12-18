Популярная среди украинских туристов Турция попала в "красную " карантинную зону.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 18 декабря 2020 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ).

Отметим, что по сравнению с предыдущей неделей, в "красную" зону попала популярная среди украинских туристов Турция, а это значит, что по прибытию оттуда украинцам придется идти на самоизоляцию с возможностью прервать ее после негативного теста на коронавирус. Кстати, в самой Турции сейчас введен жесткий карантин, а на Новый год вообще запланирован локдаун. Также в "красную" зону переместился ряд европейских стран, среди которых Дания, Латвия, Эстония и Босния и Герцеговина.

В то же время, из популярных туристических стран, как и неделю назад, в "зеленой" зоне остаются Албания и Египет (который снова усилил требования к тестам на коронавирус для украинских туристов), тогда как Болгария, Хорватия и Черногория все еще "красные". Также "зеленые" такие туристические направления: Доминиканская Республика, ОАЭ, Танзания, Мексика, Сейшельские острова и Мальдивы, а также Таиланд, который вновь открылся для украинцев.

Какие страны попали в "красную" зону

По состоянию на 18 декабря в "красную" зону попали 47 стран (на прошлой неделе их было 38), среди которых в том числе: Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Дания, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Португалия, Сербия, Словения, США, Турция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Какие страны попали в "зеленую" зону

По состоянию на 18 декабря в "зеленую" зону попали Украина и еще 145 стран, среди которых в том числе: Австралия, Албания, Бельгия, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Греция, Египет, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Ливан, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Парагвай, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Словакия, Таиланд, Тунис, Узбекистан, Финляндия, Франция, Шри-Ланка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

В то же время следует понимать, что отнесение той или иной страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Карантин в разных странах

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Автор: Марина Григоренко