Египет - одно из немногих туристических направлений, на данный момент доступных украинцам.

С начала декабря 2020 года компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, с которыми иностранцы прибывают на отдых в курортные города.

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Об этом сообщили на странице Посольства Украины в Египте в Facebook.

В частности, все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При этом к требованиям к сертификатам, которые действовали с 1 сентября, добавились несколько новых пунктов:

Требования к сертификатам ПЦР-тестов, действительным для путешествий в Египет:

Сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста туристом.

Сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном веб-сайте лаборатории.

Сертификат не должен содержать никаких исправлений, подтираний или правок.

Сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста.

В сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

Сертификат должен быть выдан на английском языке.

Сертификат должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Не принимаются сертификаты заполненные от руки.

При этом в посольстве предупредили, что в случае возникновения сомнений относительно достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету. Поэтому советуют украинским туристам убедиться, что их сертификат отрицательного теста ПЦР соответствует вышеупомянутым требованиям.

Вместе с тем туристов с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанных по прилету в аэропортах курортных городов, разместят (изолированно) в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается покидать номера и свободно перемещаться по территории отеля.

Также туристам рекомендуют перед путешествием убедиться, что их страховой полис соответствует их потребностям и может покрыть расходы на изоляцию и/или лечение.

Что еще стоит знать туристам, путешествующим в Египет

Сейчас Египет является одним из немногих туристических направлений, доступных украинцам.

Сейчас Минздрав Украины относит Египет к "зеленой" карантинной зоне, а потому по возвращению оттуда домой не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

Украинцам для въезда в Египет не нужна виза, но предусматривается визовый сбор по прибытию. Путешественники, прибывающие в курортные города, освобождаются от визового сбора до 30 апреля 2021 года.

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Автор: Марина Григоренко