Президент страны отметил, что данная мера будет предпринята для предотвращения скопления людей во время праздника.

С вечера 31 декабря до утра 4 января в Турции будет введен общенациональный круглосуточный комендантский час с запретом выхода из дома.

Читайте такжеВведенный в Турции комендантский час не будет распространяться на туристовОб этом в телеобращении сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает hurriyetdailynews.com.

"Комендантский час будет введен непрерывно с 21.00 четверга, 31 декабря, до 05.00 понедельника, 4 января", - сказал президент.

Президент отметил, что данная мера будет предпринята для предотвращения скопления людей во время праздника. При этом он добавил, что с усилением ограничений, эпидемия коронавируса начала уменьшаться. Президент призвал граждан и в дальнейшем придерживаться установленных правил.

В своем Твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа отметил, что "положительное влияние ограничений скоро станет более очевидным". Но он предупредил, что в больницах по-прежнему наблюдается большая нагрузка.

О том будут ли касаться новые ограничения туристов ничего отдельно не было сказано, речь шла только о «гражданах Турции».

Комендантский час в Турции

В Турции действует ежедневный комендантский час с 21.00 вечера до 05.00 утра в будни и с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника на выходных. Такие ограничения были приняты две недели назад для предотвращения распространения коронавируса. Людям разрешается при необходимости выходить только в ближайший магазин. Между тем, данные ограничения не касаются туристов.

Коронавирус в Турции

За последние сутки в стране было выявлено почти 27 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли 218 человек, выздоровели более 22,2 тыс.

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Автор: Ирина Погорелая