Для расчистки снега задействовано 26 единиц аэродромной техники.

Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме в условиях непогоды, все рейсы осуществляются согласно расписанию, сообщила корреспонденту УНИАН пресс-служба аэропорта.

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«Аэропорт работает в штатном режиме. Сейчас рейсы осуществляются согласно расписанию. Аэродромная служба международного аэропорта «Борисполь» обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах», - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что для расчистки снега задействовано 26 единиц аэродромной техники.

«Аэродромная специальная техника работает постоянно, а также для бесперебойной работы аэропорта задействован дополнительный персонал», - сообщили в «Борисполе».

Пресс-служба уточнила, что аэропорт не принимает решения об отмене рейсов, соответствующее решение может принять только авиакомпания.

Погода в Украине на 9 февраля

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 9 февраля, в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица, ночью в северной части и в Харьковской области значительный снег, метели, в центральных областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед (І уровень опасности - желтый).

По Киеву и Киевской области 9 февраля на дорогах гололедица, ночью значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с.

При этом синоптики предупреждают, что завтра, 10 февраля, непогода немного отступит из Украины.

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Автор: Павел Степанец