Новый выпуск тревел-шоу "Мир наизнанку" выйдет в эфир сегодня, 23 сентября, в 22:45 на телеканале "1+1".

Путешественник-телеведущий Дмитрий Комаров в новой серии тревел-шоу "Мир наизнанку" продолжит свою "поднебесную" экспедицию и попадет на необычный рынок, где родители ищут пару для своих одиноких сыновей и дочерей.

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Как говорится в сообщении пресс-службы "1+1", Китай - это страна, где к любви особое отношение. В прошлой программе Дмитрий Комаров уже затронул непростую тему здешних браков и углубился в историю давней шокирующей традиции, когда для удачного замужества маленьким девочкам бинтовали ноги. Хотя эти пытки, во время которых девушкам фактически ломали пальцы, отменили 70 лет назад, современные семейные традиции Поднебесной по-прежнему остаются строгими по отношению к женщинам.

До прихода коммунизма китаянки практически не имели прав и должны были безоговорочно подчиняться мужу. А для незамужних девушек после 27 лет даже придумали обидное название - "женщина-остаток". Такой термин активно вошел в лексикон всей страны и используется даже сейчас.

В новой серии тревел-шоу Дмитрий Комаров узнает, что в Китае происходит с теми, кто вовремя не успел создать семью. Для этого ведущий отправится на необычный рынок.

"Сегодня я побываю на уникальной ярмарке, где "продают" людей. Да, такое бывает. И это возможно даже в самом центре Шанхая, среди небоскребов. Здесь каждые выходные можно увидеть просто шокирующее явление - ярмарку невест", - удивился Дмитрий Комаров.

На такой ярмарке каждые выходные собираются тысячи людей, которые "торгуют" незамужними парнями и девушками. А их продавцы - собственные родители или родственники. Хотя "товар" весьма специфический, здесь действуют обычные правила рынка - люди ходят по рядам, глядя на короткие резюме молодых людей, и уточняют у продавцов все важные детали.

Попав на такой "рынок отношений", ведущий "Мира наизнанку" решит проверить на себе, как это - быть предметом торга. Дмитрий Комаров, несмотря на то, что уже женат, проведет эксперимент и предложит и свою анкету на рынке.

Кроме того, "Мир наизнанку" снова встретится с героиней прошлого выпуска - незамужней 32-летней Сяо Ю - и отправится с ней на первое свидание вслепую с мужчиной, которого подберет специальная китайская сваха.

Получится ли у известного телеведущего сыграть роль холостяка и найти себе жену в Шанхае, и как после необычного свидания сложится судьба одинокой женщины - смотрите в новой серии "Мира наизнанку" уже сегодня в 22:45 на канале "1+1".

Предыдущие выпуски программы "Мир наизнанку" о Китае:

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Автор: УНИАН