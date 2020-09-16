Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку» выйдет в эфир сегодня, 16 сентября, в 22:45 на телеканале «1+1».

Путешественник-телеведущий Дмитрий Комаров во время своей китайской экспедиции 2019 года сумел найти и записать интервью с последними владелицами «ножек-лотосов». Сегодня это 80-летние женщины со стопами размером с 7-9 сантиметров, которые в детстве прошли мучительный обряд бинтования ног.

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Об особых съемках и своих впечатлениях от общения с героинями нового выпуска Дмитрий Комаров рассказал в студии «Сніданку з 1+1», говорится в сообщении пресс-службы «1+1».

Напомним, ножки-лотосы - древний эталон красоты китайских женщин. На протяжении многих веков в Поднебесной считалось, что только девушка с маленькой ногой может успешно выйти замуж. Поэтому с самого детства девушкам бинтовали ноги, чтобы остановить их рост.

«Традиция бинтования зародилась после того, когда император увидел, как красиво танцует одна из его наложниц, у которой были очень маленькие ножки. И он сказал, что под каждым ее шагом на земле появляются лотосы. Так возник идеал красоты - ножка размером с 7 сантиметров", - рассказал Дмитрий Комаров во время эфира.

В Китае женщины с ногами-лотосами носили особую обувь - традиционные туфли-лотосы. Чтобы продемонстрировать, насколько они были маленькими, ведущий «Мира наизнанку» принес с собой пару таких туфель, и даже попытался примерить их на ногу Людмилы Барбир.

"Самое страшное то, что "ноги-лотосы" - это нередкое явление. Абсолютно во всем Китае около тысячи лет так страдали все женщины. Если ты девушка, тебе ломают пальцы, потому что стандарты красоты того времени говорили, что ты не выйдешь замуж", - поделился шокирующими впечатлениями ведущий.

В Китае команде «Мира наизнанку» удалось пообщаться с женщинами, которые прошли через ужасные мучения, чтобы уменьшить свою ногу до таких размеров. Они расскажут Дмитрию Комарову, что испытывали в детстве во время этого обряда, а также эксклюзивно покажут, как без связей и туфель выглядит их нога, которая тысячелетиями считалась эталоном красоты в Китае.

Кроме того, в новой серии Дмитрий Комаров проверит на себе традиционный китайский ритуал и сам попытается походить с забинтованными ногами.

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку» выйдет в эфир сегодня, 16 сентября, в 22:45 на телеканале «1+1».

Предыдущие выпуски программы "Мир наизнанку" о Китае:

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Автор: УНИАН