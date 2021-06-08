Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Лоукостер SkyUp 5 июля намерен открыть прямые еженедельные рейсы между Баку и Львовом.

Об этом сообщает Avianews. Рейсы будут выполняться раз в неделю: по воскресеньям из Львова, по понедельникам - из Баку.

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Поскольку сейчас Азербайджан закрыт для украинских туристов, авиаперевозчик рассчитывает на туристов из Баку, которые хотят увидеть Львов или отдохнуть на курортах области, например в Трускавце или Моршине.

Однако в SkyUp не исключают, что новыми рейсами смогут в дальнейшем воспользоваться и граждане Украины, если Азербайджан откроет для них свои границы. «Ситуация меняется очень динамично», — отметили в авиакомпании.

Минимальная цена авиабилетов в одну сторону на рейсы Баку-Львов начинается от 3900 грн, на рейсы Львов-Баку — от 3300 грн. В эту стоимость включена перевозка только ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см.

Пассажир может выбрать более дорогой тариф с багажом и двумя местами ручной клади или же докупить багаж и ручную кладь дополнительно к дешевому тарифу.

Расписание рейсов Львов-Баку-Львов SkyUp:

Львов 22:50 → Баку 03:25, воскресенье

Баку 04:25 → Львов 07:20, понедельник

SkyUp и ее рейсы

В апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Львова в Марса-Алам (Египет).

Также в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.

Кроме этого, Госавиаслужба разрешила авиакомпании выполнять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

Авиаперевозчики могут добровольно отказываться от прав на маршруты, которые, согласно их оценке, не являются перспективными.

12 мая 2021 года государственная авиационная служба Украины своим приказом аннулировала украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на регулярные полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова.

31 мая 2021 года стало известно о том, что SkyUp в начале июня запустит масштабную полетную программу из аэропортов Украины по новым южным направлениям.

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Автор: Елена Коваленко