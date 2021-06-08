SkyUp намерен открыть прямые еженедельные рейсы / фото depositphotos

Лоукостер SkyUp 5 июля намерен открыть прямые еженедельные рейсы между Баку и Львовом.

Об этом сообщает Avianews. Рейсы будут выполняться раз в неделю: по воскресеньям из Львова, по понедельникам - из Баку.

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Поскольку сейчас Азербайджан закрыт для украинских туристов, авиаперевозчик рассчитывает на туристов из Баку, которые хотят увидеть Львов или отдохнуть на курортах области, например в Трускавце или Моршине.

Однако в SkyUp не исключают, что новыми рейсами смогут в дальнейшем воспользоваться и граждане Украины, если Азербайджан откроет для них свои границы. «Ситуация меняется очень динамично», — отметили в авиакомпании.

Минимальная цена авиабилетов в одну сторону на рейсы Баку-Львов начинается от 3900 грн, на рейсы Львов-Баку — от 3300 грн. В эту стоимость включена перевозка только ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см.

Пассажир может выбрать более дорогой тариф с багажом и двумя местами ручной клади или же докупить багаж и ручную кладь дополнительно к дешевому тарифу.

Расписание рейсов Львов-Баку-Львов SkyUp:

Львов 22:50 → Баку 03:25, воскресенье

Баку 04:25 → Львов 07:20, понедельник

SkyUp и ее рейсы

  • В апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Львова в Марса-Алам (Египет).
  • Также в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.
  • Кроме этого, Госавиаслужба разрешила авиакомпании выполнять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).
  • Авиаперевозчики могут добровольно отказываться от прав на маршруты, которые, согласно их оценке, не являются перспективными.
  • 12 мая 2021 года государственная авиационная служба Украины своим приказом аннулировала украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на регулярные полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова.
  • 31 мая 2021 года стало известно о том, что SkyUp в начале июня запустит масштабную полетную программу из аэропортов Украины по новым южным направлениям.

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Автор: Елена Коваленко