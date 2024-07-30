Толпы туристов в поисках идеального фото на фоне Маттерхорна нанесли серьезный ущерб местной природе.

Популярный швейцарский горнолыжный курорт Церматт решил ввести ограничения для туристов из-за огромного наплыва людей, прибывающих туда в поисках идеальных фотографий для Instagram.

Как пишет The Sun, тысячи туристов в день в течение многих лет прибывали в Церматт, чтобы сделать фото возле озера Риффельзее – идеально расположенного напротив знаменитой горы Маттерхорн.

В июне-июле, когда жара наконец-то растапливает снег в Альпах, на горных лугах живописным ковром расцветают такие цветы, как эдельвейс, горечавка и золотистая примула. Однако толпы туристов затоптывают эту красоту и истощают почву – настолько, что эдельвейсы не появлялись в окрестностях озера Риффельзее уже много лет.

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В итоге власти Церматта решили ограничить доступ туристам в этот район, чтобы защитить дикую природу и дать ей шанс возродиться.

Пока что туристам еще разрешено посещать это место, однако пройти к воде они могут только по специально обозначенным тропам, тогда как травянистая зона остается огороженной.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Швейцария начала все чаще запрещать въезд некоторым поездам из Германии из-за того, что они слишком непунктуальны.

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