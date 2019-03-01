В Альпах появится самая высокогорная канатная дорога

Новая дорога станет самой высокогорной транспортной артерией в Альпах.

Между швейцарскими вершинами Малый Маттерхорн (Klein Matterhorn) и Серая голова (Testa Grigia) на границе с Италией появится самая высокогорная канатная дорога в Альпах.

Канатную дорогу планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает Swissinfo.

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Строительство замкнёт инфраструктурный проект под названием "Трёхканатная кольцевая дорога", с помощью которого швейцарский горный курорт Церматт в кантоне Вале должен получить возможность сообщения с итальянским горным курортом Брёй-Червинья в автономной итальянской провинции Валле-д'Аоста.

Новая дорога станет самой высокогорной транспортной артерией в Альпах и уже третьей канатной дорогой к Малому Маттерхорну.

Проект перевели в стадию конкретной реализации после того, как экологический "Фонд сохранения и защиты ландшафтов Швейцарии" снял все возражения относительно перспектив и последствий строительства подъемника.

Многоканатные подвесные дороги являются прорывным инженерно-техническим решением, гарантирующим усиленную ветроустойчивость и возможность преодолевать значительные перепады высот. Что касается конкретно трёхканатных дорог стандарта "3S" (два несущих и один тяговый канат), то, кроме особой ветроустойчивости, они отличаются ещё низким энергопотреблением, увеличенными до 2 500 метров дистанциями между опорными мачтами, а также повышенной степенью надежности.