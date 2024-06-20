Грузовые автоперевозки и в дальнейшем не потребуют специальных разрешений.

Украина и Еврокомиссия вслед за "торговым безвизом" продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях. Обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств о наличии лицензий на перевозки и маркировки грузовиков.

"Транспортный безвиз" уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до его подписания. Ожидаем сохранения этой положительной динамики", – отметил Шмыгаль.

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Кроме того, премьер-министр отметил, что "транспортный безвиз" способствует импорту, который вырос на 44%. Это, в частности, товары и комплектующие, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса.

"Транспортный безвиз" с ЕС – что известно

В июне 2022 года Украина и Евросоюз подписали совместное соглашение о грузовых перевозках автотранспортом. Это соглашение отменило необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. В 2023 году действие соглашения продлили до 30 июня 2024 года.

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