Штамм коронавируса "Дельта" в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще – к реанимации.

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о странах, в которых уже началась вспышка штамма коронавируса "Дельта".

Рекомендации появились в связи со стремительным распространением нового, более агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

"Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам воздержаться от поездок в страны, где наблюдается вспышка указанной разновидности COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, дипломаты советуют воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Российскую Федерацию до полной стабилизации эпидемической ситуации в этих странах.

"Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко придерживаться противоэпидемиологических требований и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительным карантинных ограничений после прибытия в Украину", - подчеркнули в МИД.

По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза агрессивнее, чем другие штаммы. Индийская разновидность болезни в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, и в 1,5 раза чаще – к реанимации.

Уже стало известно, что в Украине зафиксировали сразу два случая индийской разновидности коронавируса. Штамм "Дельта" нашли у 66-летней женщины и подростка 16 лет, приехавших из России. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас в Украине работают сразу 4 лаборатории, которые могут обнаружить штамм "Дельта", но пока там еще нет тестов.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что даже один больной штаммом "Дельта" человек может спровоцировать волну эпидемии.

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Автор: Виталий Саенко