Украинцы могут свободно путешествовать в Северную Македонию с соответствующими документами.

Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - написал Кулеба.

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Как сказано на сайте "Советы путешественникам от консульской службы МИД Украины", с 1 сентября 2021 года при въезде и выезде с территории Республики Северная Македония необходимым будет наличие одного из следующих документов: справки (сертификата) о проведенной иммунизации (вакцинация) от вируса SARS-CoV-2, то есть получения по меньшей мере двух доз вакцины против инфекционного заболевания СOVID-19; справки (сертификата) о перенесенном заболевании СOVID-19 в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления; отрицательного результата PCR-теста на SARS-CoV-2, полученного за 72 часа до въезда на территорию Республики Северная Македония; или отрицательного результата экспресс-теста на антиген, полученного за 48 часов до въезда на территорию Республики Северная Македония.

Наличие указанных документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.

Как сообщал УНИАН, недавно для украинцев изменились правила въезда в Северную Македонию.

Автор: Виталий Саенко