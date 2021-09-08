В страну будут пускать только вакцинированных туристов или сдавших тест на коронавирус.

Украинцам, которые планировали посетить Северную Македонию, усложнили процесс подготовки к поездке - власти этого балканского государства изменили правила въезда.

Об этом сообщили в украинском Министерстве иностранных дел.

Теперь, чтобы попасть в Северную Македонию, необходимо предоставить один из документов:

сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19;

сертификат о выздоровлении (за последние 45 дней) от коронавируса;

отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или тест на антиген (по 48 часов).

Читайте такжеОтдых на миллион... впечатлений: почему стоит посетить Северную Македонию и во сколько это обойдетсяДанное требование распространяется только на совершеннолетних путешественников.

Стоит отметить, что прежде для въезда в Северную Македонию гражданам Украины не надо было предъявлять документы о вакцинации и результаты тестов на COVID-19.

Напомним, что на сегодняшний день для украинцев открыты более 30 стран Европы. Без прохождения вакцинации и тестирования можно въезжать лишь в три из них: Албанию, Эстонию и Испанию.

Автор: Станислав Кожемякин