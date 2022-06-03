В компании пришли к мнению, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке.

Крупная сеть отелей Marriott уходит из России из-за полномасштабной войны, которую она развязала в Украине. Компания приняла решение приостановить все операции Marriott International на территории страны-агрессора.

Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте Marriott.

"Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен", - отметили в компании.

В Marriott также добавили, что компания по-прежнему "сосредоточена на заботе" о своих сотрудниках в РФ.

"С самого начала войны мы поддерживали сотрудников в Украине, России и по всему региону, включая трудоустройство в Marriott за пределами стран, непосредственно затронутых конфликтом. Мы направили 1 миллион долларов США из внутренних фондов помощи при стихийных бедствиях для сотрудников и их семей, чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание, помощь в транспорте, медицинскую и юридическую поддержку. Кроме того, более 85 наших гостиниц предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах", - указали в Marriott.

Напомним, ранее в Гостуризма призывали бойкотировать отели, среди которых были и Marriott. Компания не стала сразу же уходить из РФ, когда страна-агрессор начала полномасштабное вторжение в Украину.

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