Эти гостиничные сети отказались уходить с российского рынка, а, соответственно, спонсируют войну против Украины.

В Государственном агентстве развития туризма Украины (ДАРТ) призвали мировую общественность совместном бойкотировать отели сетей Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation и InterContinental Hotels Group.

Об этом говорится в Telegram-канале ДАРТ.

"Международные отели Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation и InterContinental Hotels Group, заявили, что продолжат работать в России. То есть платить налоги России и финансировать войну против Украины. Сколько еще жизней должно унести российское нашествие? Чтобы дошло? После разбомбленного Парижа тоже будем работать? Или Берлина? Или Варшавы? Просим туристическую среду бойкотировать. Война – это скальпель. Все становится очевидным и контрастным", – отмечают в ДАРТ.

Ранее УНИАН разбирался, что ждет "руссо туристо" в будущем и как на это реагировать украинцам.

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