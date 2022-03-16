В Государственном агентстве развития туризма Украины (ДАРТ) призвали мировую общественность совместном бойкотировать отели сетей Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation и InterContinental Hotels Group.
Об этом говорится в Telegram-канале ДАРТ.
"Международные отели Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation и InterContinental Hotels Group, заявили, что продолжат работать в России. То есть платить налоги России и финансировать войну против Украины. Сколько еще жизней должно унести российское нашествие? Чтобы дошло? После разбомбленного Парижа тоже будем работать? Или Берлина? Или Варшавы? Просим туристическую среду бойкотировать. Война – это скальпель. Все становится очевидным и контрастным", – отмечают в ДАРТ.
Ранее УНИАН разбирался, что ждет "руссо туристо" в будущем и как на это реагировать украинцам.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Из-за вторжения в Украину Россия останется без авиасообщения-Bloomberg
- Эрнст, Абрамович и Михеев: ЕС ввели санкции против 15 граждан и девяти компаний РФ
- Россию выгнали из Парламентской ассамблеи Совета Европы
- Япония ввела эмбарго на экспорт товаров и технологий в РФ и Беларусь
- Полетов больше не будет: Сербия закрыла для России последнее окно в Европу