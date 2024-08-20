Новый маршрут European Sleeper проедет Бельгию, Нидерланды, Германию, Австрию и Италию.

Частный железнодорожный перевозчик European Sleeper вскоре запустит новый прямой ночной поезд, который соединит ряд популярных туристических направлений сразу в пяти странах Европы – из Брюсселя (Бельгия) в Венецию (Италия).

Как говорится в сообщении пресс-слубы компании, первый рейс отправится из бельгийской столицы 5 февраля 2025 года, а дальше в феврале и марте поезда будут курсировать примерно два раза в неделю.

Отмечается, что это расписание учитывает школьные каникулы и пик сезона зимних видов спорта, а также обеспечивает удобный вариант поездки на знаменитый карнавал в Венеции.

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Покачто маршрут планируется как сезонный. Выезжая из Брюсселя (Бельгия), он будет делать остановки в Нидерландах (Антверпен, Роттердам, Утрехт), Германии (Кельн, Мюнхен), Австрии (Инсбрук) и Италии (Верона, Венеция), в том числе проезжая Баварские и Австрийские Альпы и достигая берегов Адриатического моря.

Пока что компания показала предварительное расписание движения поезда с выездом из Брюсселья в 17:00 и прибытием в Венецию в 14:00 на следующий день, однако точное время будет обнародовано позже после уточнения всех детале с местными транспортными органами в каждой стране.

Цены на билеты на новый зимний маршрут будут объявлены в ближайшее время, бронирование официально откроется 1 сентября 2024 года.

Как сообщал УНИАН, ранее European Sleeper запустил ночной поезд "Брюссель – Прага", который также поезд соединяет четыре европейские столицы – Бельгии, Нидерландов, Германии и Чехии.

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