Не только французов, но и многих других людей во всем мире удивила и даже шокировала церемония открытия игр.

Организаторы Олимпийских игр, стартовавших в Париже, извинились за устроенную ими церемонию открытия в стиле травести-пародии на картину Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря". Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Так, организаторы заявили, что они "искренне сожалеют" из-за любых оскорблений, вызванных их странной церемонией открытия, но отрицают "любые намерения выразить неуважение к любой религиозной группе". Ранее некоторые католические группы и французские епископы осудили то, что они увидели как "сцены презрения и насмешки над христианством" во время парада в пятницу.

Критика была сосредоточена на сцене с участием танцоров, драг-квинов (мужчин в женской одежде) и ди-джея в позах, которые напоминали изображение "Тайной вечери".

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Постановщик шоу театральный режиссер Томас Жолли вообще отрицает, что черпал вдохновение из "Тайной вечери" в своей почти четырехчасовой постановке, несмотря на очевидные аллюзии на знаменитую картину.

"Идея заключалась в том, чтобы сделать большую языческую вечеринку, связанную с богами Олимпа. Вы никогда не найдете в моей работе никакого желания подшутить или очернить кого-то. Я хотел церемонии, которая объединяет людей, которая примиряет, но также церемонии, которая подтверждает наши республиканские ценности свободы, равенства и братства", - сказал Жолли.

Шокирующая церемония открытия Олимпиады в Париже

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля организаторы показали зрителям несколько зарисовок, которые обыгрывали французскую культуру и историю. В частности был перформанс с участием многочисленных окровавленных и обезглавленных Марий Антуанетт - это французская королева, которую казнили во время Французской революции.

Однако больше всего многих зрителей шокировало выступление дрэг-артистов - тех, кто переодевается в одежду представителей противоположного пола. Во время выступления дрэг-артисты сделали очевидную отсылку к "Тайной вечере" - участники шоу сели за стол в тех же позах, что и двенадцать учеников Иисуса Христа на фреске Леонардо да Винчи. И в придачу на стол вскарабкался почти голый и окрашенный в синий цвет артист, изображавший греческого бога вина Диониса.

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