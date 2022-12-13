Возглавила антирейтинг Доминиканская Республика.

Страховая компания The Swiftest составила список самых опасных и самых безопасных стран мира для водителей автомобилей на основе статистики дорожного движения, собранной по самым посещаемым туристическим направлениям мира.

Как пишет Travel Off Path, большинство туристических направлений Запада предлагают развернутую сеть автобусов и поездов, что позволяет путешественникам добираться до всех самых популярных локаций общественным транспортом. Однако на глобальном Юге ситуция гораздо хуже. В некоторых местах аренда автомобиля является единственным приемлемым вариантом, но такая поездка часто сопряжена с риском.

Чтобы составить свой список, в The Swiftest сравнили семь различных факторов для 50 ведущих туристических направлений мира, отражающих социальное благополучие, инфраструктуру и безопасность страны. Все факторы были рассчитаны на основе частоты возникновения смертельных случаев на 100 тысяч жителей.

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При оценке безопасности дорожного движения компания приняла систему оценок от A+ (самый безопасный) до F (самый опасный).

В общей сложности семь стран получили оценку F:

1. Доминиканская Республика – 64,6 смертей в ДТП на 100 тысяч человек.

2. Саудовская Аравия – 35,9.

3. Таиланд – 32,2.

4. Вьетнам – 30,6.

5. Малайзия – 22,5.

6. Иран – 21,5.

7. ЮАР – 22,2.

В частности, Доминиканскую Республику ВОЗ назвала худшей по количеству дорожно-транспортных происшествий на одного жителя в мире. По данным организации, основной причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет в Доминиканской Республике являются автомобильные аварии со смертельным исходом.

В то же время, оценки A+ или A как самые безопасные для водителей получили 12 стран:

1. Сингапур – 2,1 смерти в ДТП на 100 тысяч человек.

2. Швейцария – 2,3.

3. Ирландия/Швеция – 3,1.

4. Великобритания – 3,2.

5. Япония – 3,6.

6. Дания – 3,7.

7. Германия – 3,8.

8. Израиль/Испания – 3,9.

9. Нидерланды – 4,0.

10. Австралия/Австрия – 4,9.

Кроме того, в The Swiftest определили самые опасные и самые безопасные по количеству смертельных случаев страны по таким критериям, как убийства, отравления, антисанитария, локальные заболевания, природные катастрофы и несчастные случаи.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина, из-за развязанной Россией на ее территории войны, прогнозируемо попала в топ самых опасных стран мира в 2022 году по версии Global Risk Assessment.

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