Наибольший риск для путешественников представляет город Каракас.

В рамках нового исследования были названы наиболее "рискованные" города мира для посещения туристами в 2024 году. В рейтинге Forbes Advisor говорится о том, что города Венесуэлы, Пакистана и Мьянмы были названы самыми опасными направлениями для иностранных путешественников.

В ходе исследования было рассмотреть 60 международных городов по семи категориям риска, среди которых преступность, личная безопасность, здравоохранение, инфраструктура, стихийные бедствия и цифровая безопасность, чтобы составить рейтинг безопасности путешествий.

Затем города оценивались по 100-балльной шкале, чтобы показать общий риск для туристов, посещающих город.

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Наибольший риск для путешественников по данным исследования составляет столица Венесуэлы Каракас. Этот город является единственным, который получил все 100 баллов по уровню опасности. Министерство иностранных дел, содружества и развития Великобритании (FCDO) рекомендует отказаться от любых поездок в некоторые районы Венесуэлы.

"Существует высокая угроза террористических атак во всем мире, затрагивающих интересы Великобритании и британских граждан", - отметили в FCDO.

Следующим городом в перечне стал Карачи (Пакистан). Его признали вторым наиболее опасным городом для туристов из-за террористической угрозы в регионе.

Третье место занял Янгон, что в Мьянме. Этот город получил 91,67 балла и показал высокий риск кражи личных данных, стихийных бедствий и низкое качество медицинских услуг.

В то же время Сингапур был признан самым безопасным городом для посещения путешественниками. Эта страна получила 0 баллов за низкий уровень риска стихийных бедствий, безопасности здоровья и инфраструктурных угроз.

Вторым безопасным городом стал Токио (Япония), а третье место занял Торонто, что в Канаде. Эти города получили менее 15 баллов опасности для туристов.

Рейтинг из 10 самых опасных городов для туристов:

Каракас, Венесуэла - 100 баллов риска;

Карачи, Пакистан - 93,12 балла;

Янгон, Мьянма - 91,67 балла;

Лагос, Нигерия - 91,54 балла;

Манила, Филиппины - 91,49 балла;

Дакка, Бангладеш - 89,5 балла;

Богота, Колумбия - 86,7 баллов;

Каир, Египет - 83,44 балла;

Мехико, Мексика - 82,43 балла;

Кито, Эквадор - 82,02 балла.

Новости туризма - что можно почитать

Как писал УНИАН, Министерство культуры Греции решило закрыть Афинский Акрополь на несколько часов в середине дня из-за сильной жары в стране. В то же время греческие муниципалитеты сделали доступными для общественности обычно закрытые помещения с кондиционерами.

Также стало известно, что туристам, которые посещают Копенгаген и проявляют "экологическую ответственность", будут предоставлять бесплатные напитки, еду и развлечения.

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