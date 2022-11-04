Стамбул оказался популярным в планах туристов на 2023 год / фото REUTERS

Американская финансовая корпорация AMEX назвала 10 популярных туристических направлений, отдых по которым путешественники уже вовсю бронируют на 2023 год.

Согласно результатам исследования, туристы предпочитают выбирать на 2023 годсамый разнообразный отдых – от экскурсионных туров в Стамбул до пляжей Фиджи. При этом три четверти туристов заявили о желании тратить больше на путешествия в следующем году, а три четверти также считают, что путешествия важны для их благополучия, пишет Travel off Path.

Топ-10 популярных туристических направлений на 2023 год:

1. Стамбул, Турция.

Видео дня

2. Копенгаген, Дания.

3. Париж, Франция.

4. Лиссабон, Португалия.

5. Черногория.

6. Фиджи.

7. Сидней, Австралия.

8. Вермонт, США.

9. Флорида-Кис, США.

10. Мехико, Мексика.

Восстановление туризма после пандемии коронавируса

Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а в марте 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. Сфера туризма серьезно пострадала от последствий пандемии, ведь с марта 2020 года путешествия по всему миру практически остановились на несколько месяцев. Летом 2020 года некоторые страны начали возобновлять туристические путешествия, но с жесткими ограничениями.

К лету 2022 года большинство стран мира и, в частности, Европы отменили практически все туристические ограничения, вызванные пандемиейПоследней в Европе это сделала Испания в октябре 2022 года.

Между тем, лето 2022 года ознаменовалось возрождением туризма, когда туристы кинулись наверстывать упущенное за более чем два года пандемии. В итоге многие популярные курорты и направления оказались переполненными, а в аэропортах наблюдался настоящий хаос.

Одновремненно в условиях пандемии сформировались новые тренды. Теперь туристы все больше заинтересованы в "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе. Также многие готовы отправиться в "путешествие мечты", потратив на это больше денег.

Вас также могут заинтересовать новости: