Американская финансовая корпорация AMEX назвала 10 популярных туристических направлений, отдых по которым путешественники уже вовсю бронируют на 2023 год.
Согласно результатам исследования, туристы предпочитают выбирать на 2023 годсамый разнообразный отдых – от экскурсионных туров в Стамбул до пляжей Фиджи. При этом три четверти туристов заявили о желании тратить больше на путешествия в следующем году, а три четверти также считают, что путешествия важны для их благополучия, пишет Travel off Path.
Топ-10 популярных туристических направлений на 2023 год:
1. Стамбул, Турция.
2. Копенгаген, Дания.
3. Париж, Франция.
4. Лиссабон, Португалия.
5. Черногория.
6. Фиджи.
7. Сидней, Австралия.
8. Вермонт, США.
9. Флорида-Кис, США.
10. Мехико, Мексика.
Восстановление туризма после пандемии коронавируса
Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а в марте 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. Сфера туризма серьезно пострадала от последствий пандемии, ведь с марта 2020 года путешествия по всему миру практически остановились на несколько месяцев. Летом 2020 года некоторые страны начали возобновлять туристические путешествия, но с жесткими ограничениями.
К лету 2022 года большинство стран мира и, в частности, Европы отменили практически все туристические ограничения, вызванные пандемиейПоследней в Европе это сделала Испания в октябре 2022 года.
Между тем, лето 2022 года ознаменовалось возрождением туризма, когда туристы кинулись наверстывать упущенное за более чем два года пандемии. В итоге многие популярные курорты и направления оказались переполненными, а в аэропортах наблюдался настоящий хаос.
Одновремненно в условиях пандемии сформировались новые тренды. Теперь туристы все больше заинтересованы в "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе. Также многие готовы отправиться в "путешествие мечты", потратив на это больше денег.