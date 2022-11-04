Среди лидеров – Стамбул, Мехико, Лиссабон и Сидней.

Американская финансовая корпорация AMEX назвала 10 популярных туристических направлений, отдых по которым путешественники уже вовсю бронируют на 2023 год.

Согласно результатам исследования, туристы предпочитают выбирать на 2023 годсамый разнообразный отдых – от экскурсионных туров в Стамбул до пляжей Фиджи. При этом три четверти туристов заявили о желании тратить больше на путешествия в следующем году, а три четверти также считают, что путешествия важны для их благополучия, пишет Travel off Path.

Топ-10 популярных туристических направлений на 2023 год:

1. Стамбул, Турция.

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2. Копенгаген, Дания.

3. Париж, Франция.

4. Лиссабон, Португалия.

5. Черногория.

6. Фиджи.

7. Сидней, Австралия.

8. Вермонт, США.

9. Флорида-Кис, США.

10. Мехико, Мексика.

Восстановление туризма после пандемии коронавируса

Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а в марте 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. Сфера туризма серьезно пострадала от последствий пандемии, ведь с марта 2020 года путешествия по всему миру практически остановились на несколько месяцев. Летом 2020 года некоторые страны начали возобновлять туристические путешествия, но с жесткими ограничениями.

К лету 2022 года большинство стран мира и, в частности, Европы отменили практически все туристические ограничения, вызванные пандемиейПоследней в Европе это сделала Испания в октябре 2022 года.

Между тем, лето 2022 года ознаменовалось возрождением туризма, когда туристы кинулись наверстывать упущенное за более чем два года пандемии. В итоге многие популярные курорты и направления оказались переполненными, а в аэропортах наблюдался настоящий хаос.

Одновремненно в условиях пандемии сформировались новые тренды. Теперь туристы все больше заинтересованы в "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе. Также многие готовы отправиться в "путешествие мечты", потратив на это больше денег.

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