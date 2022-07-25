Мальта стала самой безопасной для ЛГБТ-туристов страной.

Определены самые безопасные для ЛГБТК-туристов страны, где им меньше всего грозит столкнуться с дискриминацией и насилием.

Об этом пишет Express по результатам исследования, проведенного Merchant Machine.

Среди прочего, авторы исследования проанализировали, являются ли однополые браки законными в той или иной стране, а также изучили рейтинг страны по индексу преступлений на почве ненависти и высказываний в адрес ЛГБТК+.

В итоге рейтинг возглавила Мальта, где однополые браки были разрешены в 2017 году, также страна занимает первое место в Европе по законодательству о правах ЛГБТК+. В частности, на Мальте трансгендерам разрешено менять свой юридический пол без медицинского вмешательства, а еще она была первой страной в Европе, запретившей конверсионную терапию ("перевоспитание" ЛГБТК+ людей на традиционную ориентацию).

Самое безопасное место отдыха для ЛГБТК+ туристов:

1. Мальта

2. Чили

3. Люксембург

4. Бельгия

5. Швеция

6. Новая Зеландия

7. Франция

8. Ирландия

9. Великобритания

10. Канада

А вот хуже всего ситуация с ЛГБТ-правами в странах Ближнего Востока, Африки и России.

Как сообщал УНИАН, в 2022 году из-за войны в Украине пришлось отказаться от проведения традиционного ЛГБТ-прайда в Киеве и других городах страны. Вместо этого украинские представители движения объединились с шествием в Варшаве 25 июня 2022 года.