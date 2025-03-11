Многим пассажирам пришлось самостоятельно искать, где переночевать.

Пассажиры ирландской авиакомпании Ryanair застряли на ночь в испанском городе Бильбао, поскольку местные авиадиспетчеры отправились домой, вместо того чтобы ждать лишние 15 минут, пока самолет не взлетит. В свою очередь представитель аэропорта пояснил, что план полета "превысил рабочие часы".

Как пишет The Independent, рейс Ryanair RK3209 летел из Малаги (Испания) в Манчестер (Великобритания) поздно вечером в субботу, 8 марта 2025 года. Примерно через час полета, когда самолет пролетал над испанским городом Бильбао, капитан изменил маршрут из-за того, что одному из пассажиров понадобилась неотложная медицинская помощь на земле.

Далее, согласно общепринятым правилам, самолет должны были дозаправить и отправить в пункт назначения. Однако в данном случае самолет не смог взлететь, поскольку сотрудники службы управления воздушным движением "отказались ждать 15 минут, чтобы проводить нас", пожаловалась одна из пассажирок Сара Диггл.

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"Они ушли домой, поэтому нас выгрузили, оставив самих по себе, чтобы мы сами занялись поиском отелей", – добавила она.

В итоге самолет смог вылететь в Манчестер только в 13:00 в воскресенье, 9 марта, прибыв на место с опозданием на 14 часов.

При этом Диггл рассказала, что у нее уже был ранее подобный опыт, потому на этот раз она предприняла соответствующие действия, когда было объявлено о ночной остановке.

"К сожалению, в прошлом году нас перенаправили в Бордо из-за многочисленных медицинских проблем на борту, поэтому мы знали, что лучше просто самим все организовать и не ждать в закрытом аэропорту. Мы дошли до ближайшего отеля в аэропорту и зарегистрировались", – поделилась опытом туристка.

Согласно правилам о правах авиапассажиров, путешественники, задержанные на ночь, имеют право на размещение в отеле, транспорт из аэропорта и обратно и питание. Но если авиакомпания не представлена ​​в аэропорту, пассажирам, возможно, придется самим организовать поездку и требовать возмещения понесенных расходов.

"Этот рейс из Малаги в Манчестер был перенаправлен в Бильбао после того, как пассажиру стало плохо на борту. По прибытии самолет встретили медики, и этого пассажира выгрузили и доставили в ближайшую больницу. Пассажиры были уведомлены об изменении маршрута и проинформированы о возможных вариантах. Несмотря на усилия Ryanair по организации размещения пассажиров, количество мест было ограничено, и пассажирам сообщили, что они могут организовать индивидуальное размещение, за которое они могут потребовать возмещения квитанций на Ryanair.com", – подтвердил представитель авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, ранее самолет Ryanair был вынужден прервать посадку в аэропорту Берлина и приземлиться в 250 км в Ганновере из-за запрета приземлений после полуночи в немецкой стролице.

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