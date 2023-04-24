Далеко не каждый путешественник знает, как правильно вести себя за границей.

Все чаще туристы попадают в сводки новостей, совершив разного рода глупые поступки.

На фоне приближения сезона отпусков The Independent составил список самых дурацких выходок туристов за границей за последние годы. Оказывается, далеко не каждый путешественник знает, как правильно вести себя за границей.

1. Обнаженные фото в священных местах. В погоне за красивыми фото для соцсетей в экзотических местах, немало путешественников совершенно не думают о том, что своими действиями они могут оскорбить местных жителей. Особенно если они надумают сфотографироваться без одежды на священных локациях – и это довольно распространенное нарушение.

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В течение последнего года сразу двое граждан России, обосновавшихся на Бали в Индонезии, были депортированы после откровенных фото. Так, одна россиянка сфотографировалась возле Древнего дерево Баян – священного для местных жителей. Ничто не предвещало беды, пока через какое-то время один из местных жителей не наткнулся на ее фото в Instagram. Фото мгновенно вызвало общественный резонанс на Бали. В итоге полиция разыскала нарушительницу – та удалила все фото и попыталась оправдаться, однако ее это не спасло.

"Возвращайтесь в свою страну, если вы не можете уважать наши традиции и культуру", – написал один из жителей Индонезии.

Аналогично весной 2023 года с Бали депортировали российского блогера, который сделал обнаженное фото на фоне священной горы Агунг – в конечном итоге его также депортировали, несмотря на все попытки оправдаться.

2. Повреждение музейных экспонатов. Некоторые туристы делают это случайно по неосторожности, но есть те, кто совершает акт вандализма совершенно осознанно.

Так, в конце прошлого года гражданин США был арестован в Ватикане после того, как он разбил римскую скульптуру в музее Кьярамонти. Мужчина пришел в ярость после того, как ему было отказано в просьбе о встрече с Папой Римским, а потому схватил один из бюстов и бросил его на пол. Хотя статуя серьезно не пострадала, стоимость ремонта оценивают в 15 тысяч евро. Сообщается, что мужчине предъявлено обвинение в нанесении ущерба при отягчающих обстоятельствах.

Тем временем, в 2020 году австрийский турист случайно сломал пальцы ног 200-летней статуе, пытаясь сделать фото. Мужчина решил прилечь рядом со скульптурой "Паолина Боргезе в образе Венеры-победительницы" в Музее Антонио Кановы в Поссаньо на северо-востоке Италии. На кадрах с камер видеонаблюдения было видно, как он заметил повреждение, но никому ничего не сказал и поспешил убраться прочь.

3. Электросамокаты в запрещенных местах. Американской туристке пожизненно запретили посещать знаменитую Испанскую лестницу в Риме после того, как она и ее друг нанесли достопримечательности ущерб на сумму 26 тысяч долларов, повредив ее электроскутером. Один из прохожих заснял на видео, как пара сначала пыталась стащить тяжелые самокаты вниз по лестнице, но посреди пути они, вероятно, устали и просто сбросили их вниз по ступенькам.

4. Кража песка с пляжа. В 2021 году десятки туристов были оштрафованы на сумму до 3 тысяч евро за кражу песка с пляжей Сардинии. Группа активистов подсчитала, что количество песка, вывезенного отсюда в 2021 году, составило около шести тонн, несмотря на то, что торговля сардинским песком, галькой и ракушками была объявлена незаконной еще в 2017 году.

5. Серфинг по городским каналам. В 2022 году двое туристов, заснявших серфинг вдоль каналов Венеции, были оштрафованы на крупную сумму. Кадры этой выходки широко распространились в социальных сетях, вызвав гнев местных жителей. Мэр города Луиджи Бругнаро настолько разозлился, что фактически начал охоту на пару, предложив ужин всем, кто поможет их найти. Через несколько часов он объявил, что личность серферов установлена, а их доски стоимостью 25 тысяч евро конфискованы.

6. Контрабанда драгоценных артефактов. В 2017 году британец был арестован в аэропорту Бодрума по подозрению в "обнаружении турецких артефактов без уведомления властей". Мужчина нашел 13 золотых монет во время сноркелинга и пытался забрать их домой в качестве сувенира, но был задержан.

7. Путешествие в самые опасные места на Земле "ради развлечения". Не так давно "адреналинового туриста" Майлза Рутледжа и еще двух мужчин задержали талибы. И если у двух других мужчин были законные причины находиться в стране, то Рутледж просто любит ездить в самые опасные места на Земле ради развлечения, недавно также побывав в Южном Судане и в Украине. Примечательно, что Рутледж уже однажды был эвакуирован из Афганистана во время захвата власти талибами в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Италии предложили штрафовать на сумму от 10 тысяч до 60 тысяч евро людей, которые наносут ущерб памятникам или другим культурным объектам.

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