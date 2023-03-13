Местные власти заявляют, что в последнее время правоохранители стали получать больше жалоб на туристов из России и Украины.

Губернатор Бали Ваян Костер предложил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции и прав человека страны отменить визы по прибытии для туристов из России и Украины и обязать их получать визы по стандартной процедуре.

Такие меры он объяснил увеличением количества преступлений и недостойного поведения с участием российских и украинских туристов.

"Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовые льготы для россиян и украинцев", – цитирует Костера The Jakarta Post.

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Губернатор заявил, что выступил с подобным предложением после получения сообщений и жалоб на туристов из этих двух стран, которые злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу в популярном курорте.

Отметим, буквально на днях издание Indonesia Expat сообщило, что власти Бали депортировали из страны трех россиянок за проституцию. Арестовали их на вилле на курорте Семиньяк, куда полиция пришла по наводке от местных жителей.

Как ранее сообщал УНИАН, также власти Бали решили запретить иностранным туристам передвигаться по острову на мотоциклах после череды аварий, в том числе со смертельным исходом. Так, в феврале полиция задержала российского туриста, который ехал на мотоцикле в пьяном виде и врезался в местного жителя, в результате чего тот был госпитализирован. В январе в другом дорожно-транспортном происшествии погибли турист из Украины и приезжий из России.

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