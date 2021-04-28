Из-за нынешней реставрации он вынужден "молчать" на протяжении самого длительного периода за всю свою историю.

Главные часы Великобритании Биг-Бен должен был полноценно возобновить работу в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса реставрация продлится еще один год.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Британии.

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Часы, которые являются частью башни Елизаветы Вестминстерского дворца, демонтировали в рамках реставрации. Летом этого года начнется установка отремонтированного механизма, в частности к циферблату должны прикрепить стрелки в «оригинальной викторианской цветовой гамме», а впоследствии все часы вернут к башне.

В первой половине 2022 года часы снова зазвонить после пяти лет реставрации. Ожидается, что Биг Бен будет звонить каждый час.

На реставрацию часов уже потратили 80 миллионов фунтов стерлингов. Власти страны объясняют, что из-за пандемии коронавируса выросли расходы на работу.

Справка УНИАН. Биг-Бен выключили 14 августа 2017 года. Из-за нынешней реставрации он вынужден «молчать» на протяжении самого длительного периода за всю свою историю.

Сначала часы планировали отреставрировать до 31 января 2020 года — до даты выхода Великобритании из ЕС, однако этого сделать не успели.

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Автор: Виктория Гордиенко