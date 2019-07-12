Лондонский Биг-Бен празднует 160-ю годовщину без громких колоколов (видео)
14:54, 12 июля 2019Новости туризма
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Замолчал он в 2017 году и к юбилею отреставрировать его не успели.
Иллюстрация / REUTERS
Самые узнаваемые часы мира Биг Бен отмечает 160-ю годовщину без громких колоколов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Замолчал он в 2017 году и к юбилею отреставрировать его не успели.
Обещают, зазвонят они через два года. Как, собственно, и планировали.
Но реставраторы признаются, восстанавливать Биг Бен не так просто, как казалось раньше. Снимая каждое наслоение, открываются новые сюрпризы, о которых и не догадывались.
Найвпізнаваніший часы мира Биг Бен празднует 160-ю годовщину без громких колоколов
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