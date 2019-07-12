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Лондонский Биг-Бен празднует 160-ю годовщину без громких колоколов (видео)

14:54, 12 июля 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Замолчал он в 2017 году и к юбилею отреставрировать его не успели.

Обещают, зазвонят они через два года. Как, собственно, и планировали.

Но реставраторы признаются, восстанавливать Биг Бен не так просто, как казалось раньше. Снимая каждое наслоение, открываются новые сюрпризы, о которых и не догадывались.

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Теги: #Лондон#молчание Биг-Бена#лондонский Биг-Бен