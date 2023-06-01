В ближайшее время военные должны снять определенные ограничения на этом маршруте.

В Одесской области местные власти обещают в ближайшее время открыть туристический маршрут с возможностью посещения Белого озера.

Об этом журналистам рассказал глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

По его словам, сейчас рассматривается возможность запуска маломерного флота по рекам Днестр и Турунчук. Планируется, что в ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован.

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"Было много вопросов и запросов от граждан, потому что это – туристический регион – часть Днестра и Турунчука, где есть интересные места. До полномасштабного вторжения туда приезжали много туристов со всей страны. Мы проработали этот вопрос с военным командованием и в ближайшее время будут сняты определенные ограничения с таких туристических маршрутов", - сказал Крук.

Он уточнил, что речь идет о трех маршрутах, в частности, между населенными пунктами Яськи и Маяки, до развилки Турунчук-Днестр – с возможностью захода на Белое озеро.

"Оно (озеро – УНИАН) – одно из любимых мест отдыха туристов", - добавил чиновник.

По его словам, для туристов и коммерсантов, работающих на этих маршрутах, будут действовать определенные условия (ограничения). Сейчас соответствующие документы власть разрабатывает вместе с военными, пограничниками.

Что известно о Белом озере в Одесской области

Белое озеро расположено в Одесском районе Одесской области, в дельте Днестра. Длина — около 1,7 км, ширина — 0,8 км. Общая площадь— 1,3 кв. км. Озеро соединяется проливом с рекой Днестр и его рукавом Турунчук.

Когда-то оно имело большую площадь и было самым большим озером Днестровской дельты, но из-за заиления водами Турунчука получило несколько удлиненную форму и начало зарастать. На его побережье образовались заросли из кустарников и значительно увеличилась минерализация воды. Сейчас оно третье по размерам среди озер Днестровской дельты.

Белое озеро является уникальным биотопом, где растут редкие виды растений (всего - 65 видов водных и прибрежных растений). Также здесь гнездятся множество различных птиц.

Название озеро получило из-за кувшинки белой (водяной лилии), которая украшает водоем.

Как известно, в ближайшее время в Одессе планируют официально открыть пляжи.

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