Стало известно, кто будет принимать окончательное решение.

В Одессе объяснили, когда официально откроются пляжи.

Соответствующее разъяснении сделал в эфире телемарафона председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он напомнил, что 25 мая подписан приказ руководства Одесской районной военной администрации и командующего оперативной стратегической группировкой войск "Дунай" относительно возможного открытия пляжей.

Видео дня

"Речь идет исключительно лишь о пляжах в Одессе, от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Кто знает город, понимает, что здесь расположены почти все пляжи (официальные – УНИАН), но речь идет об отдельных участках", - сказал Братчук.

По его словам, в указанном документе содержится перечень, которые обязаны выполнить арендаторы. Это заградительная сетка на определенном расстоянии под и над водой, наблюдательные пункты, схемы эвакуации посетителей, действия персонала пляжей на случай воздушной тревоги и тому подобное.

По словам Братчука, после проведения этих мероприятий, все арендаторы должны отчитываться перед соответствующей комиссией Одесского городского совета, Одесской районной военной администрацией и военными, чтобы показать готовность и качество этих работ.

"Все это должно произойти до 5 июня... До 5 июня будут составлены соответствующие протоколы, о качестве выполненных работ. Затем эта документация будет предоставляться в Одесскую ОВА и в военное командование. Мы говорим о высшем военном командовании-стратегической группировке войск "Одесса", - рассказал Братчук.

Он добавил, что после всех указанных процедур возможно будет принято решение об открытии тех или иных пляжных участков. После этого будет принят новый приказ, где четко будет прописано , в том числе, кто и как будет контролировать его выполнение.

Что известно о пляжном сезоне в Одессе

24 мая был издан совместный приказ Одесской РВА и командующего ОУВ "Дунай" о подготовке к частичного доступа на побережье Одессы. Документ содержит комплекс мероприятий, при условии выполнения которых предоставят доступ для посещения отдельных пляжных зон, в частности для купания. Речь идет о зоне от пляжа "Ланжерон" (центр города) до 16 станции Большого Фонтана (Киевский район Одессы). Окончательное решение будут принимать начальник Одесской ОВА и ОСУВ "Одесса".

Также сообщалось об условиях, по которым откроют определенные пляжные участки. Это обустройство специальных сеток, наблюдательных пунктов и тому подобное.

К сожалению жителям города Черноморск, где расположен один из лучших пляжей Украины, не повезло. По словам мэра города Василия Гуляева, там нет волноломов, поэтому невозможно поставить сетки, которые будут защищать от мин.

Вас также могут заинтересовать новости: