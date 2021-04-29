Планируется замена лицензированию туроператорской деятельности и создание местных фондов развития туризма.

Верховная Рада Украины планирует создание единого туристического реестра и других нововведений в отрасли.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, народные депутаты Украины поддержали в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма" (регистрационный № 4162), "за" проголосовал 261 депутат.

Документ предусматривает масштабные реформы в туристической сфере.

Единый туристический реестр

Законопроектом предусматривается введение государственной электронной информационной системы, которая содержит сведения обо всех субъектах туристической деятельности - единый туристический реестр.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что реестр внедряется с целью создания равных возможностей на рынке туристических услуг, обеспечения субъектов туристической деятельности, государственных органов и органов местного самоуправления, а также других участников гражданских отношений достоверной информацией о субъектах туристической деятельности.

Право на осуществление туристической деятельности субъект хозяйствования приобретает путем представления в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере туризма и курортов, уведомление о начале осуществления такой деятельности.

Проектом закона предлагается заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте туристической деятельности в единый туристический реестр путем представления уведомления о начале осуществления деятельности. Согласно пояснительной записке, это позволит уменьшить административное давление на субъектов хозяйствования и упростить открытие и ведение бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере туроператорской деятельности.

Страхование туристов

Законопроектом также концептуально изменяются условия финансового обеспечения туроператора. Вводится для защиты прав и законных интересов туристов такой вид финансового обеспечения, как страхование.

Статус ФОПов в туризме

Кроме того, законопроектом предусмотрено включение в субъекты туристической деятельности, осуществляющие и обеспечивающие туристическую деятельность, физических лиц-предпринимателей. Подается определение видов туризма, классификация путешествий, типов туристических пакетов.

Местные туристические фонды

Среди прочего, предусматривается образование в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма, наполнение которых предполагается осуществлять за счет туристического сбора, который является местным сбором, и средства от которого по состоянию на сегодня поступают в общий фонд местных бюджетов и распределяются на потребности территориальной громады, то есть растворяются в общем фонде местного бюджета и фактически не выполняют свою основную функцию по развитию туристической инфраструктуры соответствующей территориальной громады.

Также за счет денежных взысканий за нарушение требований законодательства в сфере туризма; целевых и иных добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан. Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными в установленном порядке местных программ развития туризма.

Также законопроект предусматривает внесение изменений в устаревший терминологически-понятийный аппарата, совершенствование и дополнения с учетом общепринятых международных дефиниций, в том числе классификации Всемирной туристической организации UNWTO и имплементации положений Директив Европейского Союза в этой сфере.

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Автор: Надя Пришляк