В частности, в Африке резкий рост сборов с туристов делают возможность увидеть животных в дикой природе недоступной для большинства отдыхающих.

Путешествия могут стать элитарным видом отдых из-за роста стоимости туристических сборов в пунктах назначения.

Такое мнение высказал соучредитель и директор Africa Collection Джеймс Уэстрип во время презентации отчета Travel Insights Ассоциации специализированных путешествий (Aito) в Лондоне, пишет Travel Weekly.

По его словам, резкий рост сборов с туристов за возможность увидеть животных в дикой природе означает, что некоторые поездки становятся недоступными для большинства отдыхающих.

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"Меня беспокоит, что они станут элитарными, и я не верю, что путешествия должны быть такими. Вы уже ограничиваете местных жителей от посещения национальных парков. Мы должны быть осторожны, чтобы найти правильный баланс между туризмом и проблемами сохранения природы, избежав исключения некоторых потенциальных клиентов из-за цены", – заявил Уэстрип.

В частности, он привел пример Руанды, где с иностранных туристов берут по 1500 долларов США с человека в день за возможность увидеть горилл в дикой природе.

Другие операторы также указали на тенденцию введения ежедневных туристических сборов в расных странах Европы. Самый яркий пример – плата за вход в Венецию в размере пяти евро, которая начала действовать весной 2024 года. Вскорее ее могут повысить.

Впрочем, в случае с переполненным туристическими городами Европы большинство туроператоров наоборот поддержали введение дополнительных туристических сборов, уверяя, что это не отпугнет туристов.

"Путешествия всегда были элитарными. Мы должны быть реалистами: если вы не ограничите туристов в Венеции, Венеция уже не будет такой, какой она была последние 200 лет", – пояснил свою точку зрения управляющий директор оператора краткосрочных туров Kirker Holidays Тед Уэйк.

Более того, часть профессионалов уверены, что ограничение доступа туристов к одним местам побуждает их исследовать альтернативные менее известные места, которые также могут будеть весьма интересны.

"Если вы не были в Венеции, вы захотите поехать. Но мы видим, что люди интересуются захватывающими, неизбитыми местами. Апулия в Италии растет быстрее, чем, например, Рим, это тот случай поиска мест, где люди еще не были, но которые доступны и имеют культурные достопримечательности", – заявила представитель одного из туроператоров Сара Циммерман.

Отметим, ранее УНИАН рассказывал, какие популярные страны поднимут туристические налоги в 2025 году.

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