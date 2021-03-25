В харьковском аэропорту из-за недавних изменений правил въезда в Украину столпились десятки прилетевших из Египта туристов.
Видео из аэропорта опубликовали в Facebook-паблике «Харьков NOW».
Читайте такжеПЦР-тесты на границе: Украина сделает исключение для некоторых иностранцевОтмечается, что пассажиры, которые вернулись, вынужденно устанавливают приложение «Дій вдома», чтобы покинуть терминал.
«Теперь граждане Украины, которые возвращаются домой из-за границы, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней, независимо от того, в какой зоне находится страна, откуда они въезжают. От самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 48 часов», – говорится в подписи к видео.
Новые правила въезда в Украину: что известно
- Кабинет Министров ввел более жесткие правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.
- В случае его отсутствия или положительного результата — граждане Украины обязаны пройти самоизоляцию/карантин.
- За поддельную справку о коронавирусе, предъявленную при пересечении границы, могут открыть уголовное дело.
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