Где искать работу, языковые курсы и жилье в Польше - полезные ссылки для переселенцев.

Польша готовится принять до 5 миллионов беженцев из Украины. Переселенцы в Польше могут получить помощь от государства, если повезет. Но большинству украинцев нужно самостоятельно искать работу и жилье. УНИАН собрал полезные ссылки для переселенцев, которые значительно упростят вашу жизнь в чужом государстве.

Где искать жилье в Польше

Жилье в Польше обойдется примерно в 6-8 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Найти проживание украинцы могут с помощью следующих ресурсов:

Транспорт в Польше

Украинцы могут бесплатно пользоваться некоторыми видами транспорта в Польше, например, поездами PKP Intercity. Для этого при покупке билета на кассе нужно предъявить украинский паспорт. Найти транспорт в Польше можно на следующих ресурсах:

Flixbus - бесплатный проезд на автобусах по Польше;

pkp.pl - покупка билетов на поезда по Польше;

jakdojade.pl - полезный сайт о польском общественном транспорте. Выберите на сайте свой город и введите свое местоположение, а затем адрес места, куда нужно добраться. Сайт построит наиболее удобный маршрут общественным транспортом между двумя точками;

moBILET - покупка онлайн-билетов на общественный транспорт;

UBER - популярный сервис для заказа такси в Польше.

Работа в Польше

Найти работу в Польше без знания польского языка будет непросто. Переселенцы могут встать на учет в Бюро труда и ждать, когда им предложат подходящую вакансию. Также можно попробовать поискать работу самостоятельно на сайтах с вакансиями:

Сайты объявлений и другие полезные ресурсы

olx.pl - один из крупнейших польских сайтов объявлений, который хорошо знаком украинцам. Здесь можно найти работу или жилье, купить любые виды товаров или обменять одни товары на другие бесплатно (категория "Zamienię").

olx.pl - один из крупнейших польских сайтов объявлений, который хорошо знаком украинцам. Здесь можно найти работу или жилье, купить любые виды товаров или обменять одни товары на другие бесплатно (категория "Zamienię"). gumtree.pl - ещё один сервис объявлений, аналогичный сайту OLX. Здесь также можно оставить свои данные для работодателей, и они будут предлагать вам работу.

gratka.pl - третий самый популярный сайт объявлений.

Tropiciel okazji - приложение для шоппинга в Польше. Можно найти акции в разных магазинах.

otomoto.pl - покупка и продажа автомобилей. Машины в Польше стоят недорого.

Ceneo - большой каталог различных товаров.

Quizlet - сервис для изучения польского языка.

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