Польша готовится принять до 5 миллионов беженцев из Украины. Переселенцы в Польше могут получить помощь от государства, если повезет. Но большинству украинцев нужно самостоятельно искать работу и жилье. УНИАН собрал полезные ссылки для переселенцев, которые значительно упростят вашу жизнь в чужом государстве.
Где искать жилье в Польше
Жилье в Польше обойдется примерно в 6-8 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Найти проживание украинцы могут с помощью следующих ресурсов:
- ukrainenow.org/looking-for-help-abroad - бесплатное проживание;
- prykhystok.in.ua/find - бесплатное подселение к польским семьям;
- https://t.me/help_ukraina - помощь украинцам заграницей;
- https://t.me/helpukraineinpoland;
- https://t.me/pomocUAVPL - поиск жилья в Польше и Словении;
- Ukraiński Dom w Warszawie;
- otodom.pl - аренда и покупка жилья в Польше;
- https://gratka.pl/nieruchomosci - поиск квартир по нужным параметрам и ценам, с фотографиями жилья и контактами владельцев.
Транспорт в Польше
Украинцы могут бесплатно пользоваться некоторыми видами транспорта в Польше, например, поездами PKP Intercity. Для этого при покупке билета на кассе нужно предъявить украинский паспорт. Найти транспорт в Польше можно на следующих ресурсах:
- Flixbus - бесплатный проезд на автобусах по Польше;
- pkp.pl - покупка билетов на поезда по Польше;
- jakdojade.pl - полезный сайт о польском общественном транспорте. Выберите на сайте свой город и введите свое местоположение, а затем адрес места, куда нужно добраться. Сайт построит наиболее удобный маршрут общественным транспортом между двумя точками;
- moBILET - покупка онлайн-билетов на общественный транспорт;
- UBER - популярный сервис для заказа такси в Польше.
Работа в Польше
Найти работу в Польше без знания польского языка будет непросто. Переселенцы могут встать на учет в Бюро труда и ждать, когда им предложат подходящую вакансию. Также можно попробовать поискать работу самостоятельно на сайтах с вакансиями:
Сайты объявлений и другие полезные ресурсы
- olx.pl - один из крупнейших польских сайтов объявлений, который хорошо знаком украинцам. Здесь можно найти работу или жилье, купить любые виды товаров или обменять одни товары на другие бесплатно (категория "Zamienię").
- gumtree.pl - ещё один сервис объявлений, аналогичный сайту OLX. Здесь также можно оставить свои данные для работодателей, и они будут предлагать вам работу.
- gratka.pl - третий самый популярный сайт объявлений.
- Tropiciel okazji - приложение для шоппинга в Польше. Можно найти акции в разных магазинах.
- otomoto.pl - покупка и продажа автомобилей. Машины в Польше стоят недорого.
- Ceneo - большой каталог различных товаров.
- Quizlet - сервис для изучения польского языка.