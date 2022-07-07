"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда сообщением "Запорожье – Львов" до Ужгорода.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.
Отмечается, что поезд будет отправляться по четным числам из Запорожья, начиная с 26 июля 2022 года в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:27 следующего дня.
В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться по четным числам в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21.
Билеты будут доступны онлайн на сайте, в чат-ботах и кассах с завтра 8 июля.
Как сообщал УНИАН, также "Укрзализныця" с 9 июля назначает поезд "Интерсити+" сообщением "Дарница (Киев) – Львов".
Отмечается, что поезд будет останавливаться на станциях Киев-Пассажирский, Киев-Святошин, Коростень и Дубно.
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