Прямой поезд между Любляной и Миланом курсировал с 1857 по 1918 год – совсем скоро он вернется на маршрут.

Италия и Словения планируют возродить исторический маршрут между странами благодаря новому высокоскоростному поездую. Соответствующее соглашение было недавно подписано соглашению между государственными операторами Trenitalia и SŽ Passenger Transport.

Как пишет CNN, поезд Frecciarossa ("Красная стрела"), способный развивать скорость до 300 км/ч, будет курсировать из итальянского Милана в словенскую столицу Любляну за семь часов. Он будет проходить через итальянские города Венеция и Триест, а также делать остановки возле некоторых известных природных достопримечательностей Словении, в том числе пещер Постойнска Яма и Шкоцьянске-Яме.

Считается, что это будет первый поезд из Милана в Любляну со времен распада Австро-Венгерской империи в 1918 году. На данный момент Италия и Словения соединины лишь региональным поездом "Триест – Любляна".

Видео дня

"Триест и Любляна впервые были соединены поездом в 1857 году, когда оба города были частью империи Габсбургов. Южная железнодорожная компания, курсировавшая из Вены в Триест через Любляну, была одним из флагманов инфраструктуры Империи. Триест был в то время одним из важнейших портов мира, и его связь с Веной была очень важна для Империи. После окончания Первой мировой войны Триест стал городом на крайнем северо-востоке Италии, почти на периферии, и железнодорожное сообщение на востоке с Любляной, Загребом, Белградом или Будапештом часто отсутствовало", – рассказал журналист Джованни Вейл, основатель проекта Extinguished Countries, публикующий путеводители по странам, которых больше не существует.

Хотя представитель Trenitalia сообщил CNN, что точной даты запуска маршрута пока нет, Словенские железные дороги заявляли в СМИ, что хотят начать "как можно скорее", то есть с апреля 2024 года. Ожидается, что изначально будет выполняться один рейс в день, а со временем количество поездов увеличится до двух.

Кроме того, в апреле 2024 года ожидается запуск маршрута "Риека – Триест" от Хорватских железных дорог, который соединит Хорватию и Италию.

Также Trenitalia планирует развивать прямое железнодорожное сообщение Италии со Швейцарией, Германией и Австрией. В частности, компания уже подписала предварительное соглашение с Deutsche Bahn о вводе Frecciarossa в эксплуатацию на маршрутах "Италия – Германия" до конца 2026 года. Первым будет маршрут "Милан – Мюнхен" с перспективой продления на другие направления в Германии.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path назвало семь самых ожидаемых новых поездов, которые должны запустить в Европе в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.