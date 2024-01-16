Больше всего новых поездов будут курсировать через Бельгию.

В последние годы в Европе активно пытаются убедить пассажиров пересесть на поезда с самолетов, где это является возможным. Некоторые страны, как, например, Франция или Испания, для достижения этой цели отменяют внутренние авиарейсы на короткие расстояния, а другие – вводят новые комфортные ночные поезда. Тем не менее, главной проблемой здесь остается цена вопроса – стоимость билетов на самолеты все еще заметно ниже, чем на поезда.

Издание Travel Off Path назвало семь самых ожидаемых новых поездов, которые должны запустить в 2024 году.

1. Брюссель (Бельгия) – Прага (Чехия). Компания European Sleeper с 25 марта 2024 года продлит до чешской столицы железнодорожный маршрут, соединяющим Брюссель с Амстердамом (Нидерланды) и Берлином (Германия). Время в пути в спальном поезде из Брюсселя в Прагу составит около 15 часов. Поезд будет курсировать три раза в неделю, также делая остановки в Антверпене (Бельгия), Роттердаме (Нидерланды), Дрездене (Германия) и еще нескольких городах.

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2. Париж (Франция) – Барселона (Испания). Время в пути по этому скоростному маршруту, который, как ни странно, будет обслуживать итальянская FS Italiane, займет менее 7 часов. В свою очередь этот маршрут позволит соединить французскую столицу с испанским Мадридом, куда из Барселоны уже курсируют скоростные поезда.

3. Брюссель (Бельгия) – Амстердам (Нидерланды). Хотя между Брюсселем и Амстердамом уже курсируют другие поезда, в декабре 2024 года нидерландская NS и бельгийская SNCB запустят новые модернизированные прямые высокоскоростные маршруты между двумя городами. Они сократят время в пути между этими двумя европейскими столицами с чуть более 3 часов до всего 2 часов. Количество рейсов на этом маршруте при этом увеличится вдвое.

4. Берлин (Германия) – Брюссель (Бельгия). Этот маршрут будет выполняться австрийской компанией OBB на поездах Nightjet, делая несколько остановок по всей Германии, в том числе в Галле, Эрфурте, Кельне и Аахене. Поезд будет курсировать три раза в неделю.

5. Париж (Франция) – Бурж-Сен-Морис (Франция). Этот маршрут, обслуживаемый французской Ouigo, с декабря 2024 года будет доставлять туристов из французской столицы в город Бурж-Сен-Морис, расположенный в популярном горнолыжном регионе Лез-Арк.

6. Рим (Италия) – Кортина д’Ампеццо (Италия). Еще один новый маршрут для любителей горнолыжного отдыха – ночной экспресс от FS Italiene между Римом и Кортиной д’Ампеццо, роскошным горнолыжным курортом в итальянских Альпах. Поездка в спальном поезде займет 10 часов, отправляясь из итальянской столицы в 21:40 каждую пятницу.

7. Льеж (Бельгия) – Маастрихт (Нидерланды). Этот захватывающий маршрут соединит Бельгию с Германией и Нидерландами, помимо Льежа и Маастрихта заезжая в немецкий город Аахен.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2024 года Германию парализовала трехдневная забастовка железнодорожников, требующих улучшения условий труда. Из-за этого в стране были отменены около 80% поездов дальнего следования.

Ранее путешественников предупредили, что в течение 2024 года в Германии возможны постоянные проблемы с поездами, ведь железнодорожники будут устраивать забастовки регулярно, пока их требования не будут выполнены.

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