Лиц, въезжающих в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут направлять на обязательный карантин. Даже несмотря на наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус.

Польша с 30 марта вводит изменения в режим въезда в страну.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Польше в социальной сети Facebook.

Лиц, въезжающих в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут направлять на обязательный карантин. Даже несмотря на наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного перед въездом.

Читайте такжеЕврокомиссия назвала условия, при которых граждане из третьих стран смогут получить "паспорт вакцинации"

Однако освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста, выполненного на территории Польши. В связи с этим необходимо сдать PCR или антиген-тест.

Кроме того, лица, въезжающие в Польшу из Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Необходимо сдать PCR или антиген-тест.

При этом иметь отрицательный результат теста должны лица, путешествующие пешком, индивидуальным или пассажирским транспортом. А при отсутствии теста они будут направляться на карантин. Освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного на территории Польши.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Виталий Саенко