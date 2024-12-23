Долгожданный готический хоррор снимали в двух популярных странах восточной Европы.

Уже 2 января 2025 года в украинский прокат выйдет готический фильм ужасов "Носферату" (Nosferatu), но уже сейчас вокруг него развернулась небывалая шумиха. Тем временем, туристы-киноманы уже вовсю планируют поездки по локациям, на которых снимали этот мрачный хоррор.

Интересные факты о фильме "Носферату"

Фильм от режиссера Роберта Эггерса ("Ведьма", "Маяк", "Варяг") является вторым ремейком классического немецкого немого фильма ужасов "Носферату. Симфония ужаса" 1922 года режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау. Ранее его также переснимал другой немецкий режиссер Вернер Херцог – "Носферату: Призрак ночи" 1979 года с Клаусом Кински в роли графа Орлока.

Все три фильма основаны на сюжете романа Брэма Стокера "Дракула" (1897), однако имена персонажей и некоторые сюжетные линии изменены, поскольку на момент съемок первого фильма семья писателя не давала согласие на экранизацию. Постепенно эта история превратилась в самостоятельный культурный феномен.

Официально "Носферату" 2024 года подают как "готическую историю об одержимой молодой женщине Эллен Хаттер и жутком вампире графе Орлоке, который влюбился в нее и теперь наводит на нее неописуемый ужас".

В версии Эггерса главные роли исполнили Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол"), Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Меню", франшиза "Люди Икс"), Билл Скарсгард (франшиза "Оно", "Дьявол всегда здесь", "Джон Уик 4"), Уиллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Варяг", "Бедные-несчастные"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "28 лет спустя"), Эмма Коррин ("Дэдпул и Росомаха", сериал "Корона") и другие.

Первые отзывы критиков о фильме более чем положительные. На данный момент на Rotten Tomatoes у него 89% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Где снимали фильм "Носферату"

Если первый фильм "Носферату" 1922 года снимали в Германии и Словакии, а второй 1979 года – в Нидерландах и Чехословакии, то новинка наконец добралась попближе к Трансильвании.

В частности, снимать фильм начали в начале 2023 года на знаменитой киностудии "Баррандов" в Праге. Огромная территория на окраине чешской столицы представляет из себя целый комплекс павильонов и декораций, а также складов с костюмами и прочим реквизитом. Более чем за 100 лет ее существования, там сняли огромное количество известных фильмов, в том числе "Миссия невыполнима", "Идентификация Борна", "Братья Гримм", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф", Казино "Рояль", "Сквозь снег" и многие другие.

Кроме того, на территории Чехии для создания "Носферату" Эггерса использовались готические замки Пернштейн (недалеко от города Брно) и Рожмитал-под-Тремшинем (недалеко от города Пршибрам), оба начинались строиться в 13 веке, а также барочный комлекс "Дом инвалидов" в Праге 18 века.

Примечательно, что как в случае с фильмом 1979 года, так и с фильмом 2024 года, съемки "Носферату" частично проводились в чешском замке Пернштейн, однако Эггерс утверждает, что он старался максимально дистанциироваться от работе Херцога.

Еще часть внешних кадров фильма снималась в замке Корвинов в Трансильвании, Румыния – там снимали замок графа Орлока в окружении карпатских гор.

Отметим, что "Носферату" – это далеко не первый случай, когда благодаря популярным фильмам или сериалам среди туристов повышается интерес к Румынии. Ранее туристы также массово ринулись в замок Кантакузино в Румынских Карпатах, где снимали сериал "Уэнздей".

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