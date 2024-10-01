В украинский прокат фильм выйдет 2 января 2025 года.

Кинокомпания Focus Features представила новый трейлер жуткого фильма ужасов "Носферату" (Nosferatu) от режиссера Роберта Эггерса ("Ведьма", "Маяк", "Варяг"), который является ремейком классического немого фильма ужасов "Носферату. Симфония ужаса" 1922 года от немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау.

Как и оригинальный фильм (и его ремейк "Носферату: Призрак ночи" 1979 года от Вернера Герцога), новый фильм основан на сюжете романа Брэма Стокера "Дракула" (1897), однако имена персонажей и некоторые сюжетные повороты изменены, поскольку в начале 20-го века семья писателя не давала согласие на экранизацию.

Создатели новой версии "Носферату" описывают фильм как "готическую историю об одержимой молодой женщине Эллен Хаттер и ужасном вампире графе Орлоке, который влюбился в нее и теперь наводит на нее неописуемый ужас".

В новой экранизации роль Эллен досталась Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол"), а ее возлюбленного Томаса Хаттера сыграл Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Меню", франшиза "Люди Икс"). Образ графа Орлока воплотил Билл Скарсгард (франшиза "Оно", "Дьявол всегда здесь", "Джон Уик 4", "Ворон"), но его снова полностью не показали в кадре – очевидно, создатели намерены держать интригу до конца.

Также в фильме Роберта Эггерса сыграли Уиллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Варяг", "Бедные-несчастные"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд"), Эмма Коррин ("Дэдпул и Росомаха", "Любовник леди Чаттерлей", сериал "Корона") и другие.

Как ранее сообщала пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм ужасов "Носферату" выйдет 2 января 2025 года, через неделю после мирового релиза.

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