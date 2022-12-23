Добраться до замка Кантакузино в Румынских Карпатах довольно просто, посетить его может любой желающий всего за 280 гривень.

Замок Кантакузино в Румынии резко стал пользоваться популярностью после выхода хитового сериала "Уэнздей" от Netflix.

Как пишет Daily Mail, именно на территории этого замка снимали сцены, происходящие в Уэнздей Аддамс в академии Невермор.

При этом на опубликованном изданием видео видно, что оригинальный замок Кантакузино был взят за основу и позже "доработан" с помощью компьютерной графики.

Видео дня

Стоит отметить, что замок Кантакузино – это далеко не единственная локация в Румынии, где снимали сериал "Уэнздей": основные съемки происходили в румынской столице Бухаресте.

Замок Кантакузино Румынии – как добраться

Замок Кантакузино (Cantacuzino Castle) в неороманском стиле расположен в небольшом городке Буштень в Румынских Карпатах. Иногда его еще называют замок Замора (Zamora Castle) из-за расположения в географическом районе Замора.

Построили замок в начале 20 века по заказу влиятельного румынского государственного деятеля Георге Григоре Кантакузино, который был одним из самых богатых людей своего времени в Румынии.

Расстояние от Бухареста до городка составляет порядка 130 километров, которые можно легко проехать на прямом поезде меньше чем за 2 часа. От Брашова сюда ехать около 30 километров, однако придется сделать несколько пересадок из-за особенностей горного рельефа.

От железнодорожного вокзала Буштени до замка Кантакузино идти всего 1,5 километра, однако придется немного попетлять.

Общая площадь комплекса Кантакузино составляет более трех тысяч квадратных метров. Здание замка окружено парком, на территории которого находятся водопад с гротом и фонтаны. В центральном павильоне экспонируется коллекция уникальной румынской геральдики, представляющей семьи, связанные с домом Кантакузино, а также портреты членов этого рода. Также там устраиваются различные временные выставки. Например, сейчас там показывают работы Гойи и Дали.

Посетить замок Кантакузино сейчас могут все желающие. Взрослый билет, позволяющий посетить сам замок, художественную галерею и парк скульптур, стоит 55 румынских лей (около 440 гривень), однако можно посетить только замок и парк за 35 лей (около 280 гривень). Также на территории есть ресторан и парк развлечений. Подробную информацию можно узнать на сайте замка.

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