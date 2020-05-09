Ограничения на въезд в ЕС могут продлить до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала государствам Шенгенской зоны продлить на 30 дней ограничения на въезд из третьих стран.

Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня. Причина введенных ограничений - пандемия коронавирусной инфекции.

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"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой", - отметили в Еврокомиссии. В исполнительном органе ЕС добавили, что из-за этого странам объединения следует продлить ограничения на въезд на внешних границах, передает “Немецкая волна”.

Как известно, ранее Еврокомиссия рекомендовала начинать открытие с внутренних границ ЕС, и лишь после этого переходить к внешним границам. Этот совет остается в силе, уточнили в Брюсселе.

"Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы отменим ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для нерезидентов, а также для путешествий, не являющихся необходимыми", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Эта рекомендация адресована 30 странам. Речь идет о 26 членов Шенгенской зоны, а также о четырех ассоциированных с ней странах: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз разрабатывает «туристические коридоры» между странами, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Это позволит возобновить туризм для европейцев уже летом.