Евросоюз планирует уже летом запустить "туристические коридоры" между странами

Испания, Италия и Великобритания, которые наиболее пострадали от коронавируса, скорее всего, не будут включены в список туристических маршрутов.

Евросоюз разрабатывает «туристические коридоры» между странами, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Это позволит возобновить туризм для европейцев уже летом.

Об этом сообщает Forbes.

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К примеру, в Чехии власти хотят открыть «туристические коридоры» в Словакию и Хорватию, где было зарегистрировано небольшое количество случаев заражения COVID-19. К инициативе также присоединились Греция, Кипр и Мальта. В частности, на Мальте предлагают разработать новые правила авиаперелетов, размещения в отелях и посещения достопримечательностей. Возможность открытия страны для туристов обсуждают и в Израиле

В то же время Испания, Италия и Великобритания, которые наиболее пострадали от коронавируса, скорее всего, не будут включены в список туристических маршрутов.

«Поскольку границы ЕС закрыты, по крайней мере, до 15 мая, а несколько стран установили индивидуальные сроки выхода из карантина, то для восстановления туризма создание общих правил просто жизненно необходимо. В Европе рассматривают вариант введения "паспортов здоровья" для туристов, которые позволят последним отправиться в путешествие этим летом», - пишет Forbes.

Детали «туристических коридоров» должны представить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, как коронавирус повлияет на туристический сезон 2020.

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