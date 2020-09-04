Стойло, оснащено двухъярусной кроватью, мини-холодильником, микроволновой печью, а также душем и туалетом.

В Великобритании открылся необычной отель под названием Stable Stays, где любители животных могут провести ночь в переоборудованном стойле с лошадьми.

Об этом сообщает New York Post.

За 250 долларов все желающие могут провести ночь в стойле, оснащенном двухъярусной кроватью, мини-холодильником, микроволновой печью, а также душем и туалетом, говорится на сайте отеля.

Людей и животных в отеле разделяют прозрачные перегородки, при этом посетителям разрешается кормить и расчесывать своих четвероногих соседей.

"Удивительно, что эту идею никто не воплотил раньше", - говорит владелица отеля Трейси Александер.

Однако посетителей сразу предупреждают, что ночь с парнокопытными может быть не такой милой, как они ее себе представляют.

"Лошади не спят так, как мы. Ночью они ложатся и встают, часто можно услышать, как они ходят и жуют. Да, в отеле есть беруши, но люди приезжают сюда не для того, чтобы выспаться. Они приезжают за уникальным и волшебным опытом", - рассказывает Трейси.

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Автор: УНИАН