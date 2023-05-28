Девушка была доставлена ​​в больницу в тяжелом состоянии.

22-летняя девушка из Коннектикута (США) пострадала от нападения акулы во время отдыха на Островах Теркс и Кайкос в Карибском море.

Как пишет Sky News, пострадавшая девушка и ее подруга занимались сноркелингом (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и ластами) у курорта Blue Haven Resort недалеко от пристани на острове Провиденсьялес. Около 15 часов по местному времени на одну из девушек напала акула, откусив ей ногу. Девушка была доставлена ​​в больницу в тяжелом состоянии.

По состоянию на четверг девушка все еще находилась в больница. Ее подруга не пострадала.

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Нападение акул на туристов - что сообщалось

В прошлом году в курортном египетском городе Хургада акула откусила руку и ногу туристке из Австрии. От полученных травм женщина скончалась на берегу, нападение попало на видео. Все пляжи в районе нападения акулы по приказу властей были закрыты.

В начале 2022 года в Сиднее, Австралия впервые за полстолетия акула убила человека. После гибели мужчины пляжи также были закрыты.

В 2020 году жертвой нападения акулы стал 12-летний мальчик из Украины, отдыхавший с семьей в Шарм-эль-Шейхе.

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