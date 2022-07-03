По приказу властей будут закрыты все пляжи в районе нападения акул на туристов.

Губернаторство Красного моря Египта издало приказ закрыть несколько пляжей после того, как 68-летняя туристка из Австрии погибла в результате нападения акулы у побережья Сахль Хашиш.

Как сообщило издание The Sun Daily губернатор Амр Ханафи приказал закрыть все пляжи в этом районе на три дня.

Издание со ссылкой на источник в Управлении здравоохранения Красного моря сообщило, что гражданку Австрии привезли в местную частную больницу сразу после нападения акулы.

"Женщину пытались реанимировать, но она умерла из-за недостаточности кровообращения, то есть резкого падения артериального давления вследствие травм и потери крови", - отметили в управлении.

За последнюю неделю в районе Сахль Хашиш к югу от Хургады уже две женщины погибли в результате нападения акул.

Об инцидентах в курортном городе на побережье Красного моря Египта сообщило Министерство окружающей среды страны. Специальная группа работает над "выявлением научных причин и обстоятельств нападения" и определением "причин поведения акулы, что привело к трагедии".

Напомним, ранее в Красном море акулы также нападали на отдыхающих. В частности, в 2018 году акула убила чешского туриста. В 2015 году в результате такого же нападения погиб немецкий турист. А в 2010 году состоялась серия из пяти нападений акул за пять дней в Шарм-эш-Шейхе. Тогда погиб турист из Германии, были ранены четыре других иностранных туриста.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в курортном египетском городе Хургада акула откусила руку и ногу туристке из Австрии, которая купалась в Красном море.

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