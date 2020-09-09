Усиленные меры эпидбезопасности действуют на территории всех провинций страны.

В Турции усилили меры противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, обязав граждан носить медицинские маски во всех общественных местах без исключения, включая пляжи.

Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Министерства внутренних дел Турции.

"Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т.д.) по всей стране (кроме жилых помещений)", - говорится в циркуляре, утвержденном правительством страны.

Отмечается, что это решение вызвано невыполнением принятых ранее мер, особенно по социальному дистанцированию.

"На нынешнем этапе уровень распространения болезни растет, а здоровье населения находится под угрозой", - отмечается в документе.

Усиленные меры эпидемической безопасности действуют на территории всех 81 провинций Турции.

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Автор: Юлия Петриченко