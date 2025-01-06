Без толп туристов: эксперты назвали 8 'скрытых жемчужин' Португалии

В этих местах туристы могут насладиться спокойным отдыхом.

В Португалии есть большое количество живописных мест и красивых пляжей. Тем не менее многие направления переполнены туристами.

Путешественникам назвали 8 "скрытых жемчужин" Португалии, которые понравятся любителям спокойного отдыха, пишет Daily Mail.

Журналисты обратились к экспертам по путешествиям из HomeToGo, Cinders Travels и The Family Cruise Companion, которые рассказали им о местах в Португалии, которые могут передать красоту этой страны, но без толп туристов.

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Остров Порту-Санту

Эксперты поделились, что остров Порту-Санту расположен недалеко от побережья Мадейры. Он славится своим 9-километровым золотистого и богатого минералами песка, а также теплой бирюзовой водой.

Помимо этого Порту-Санту привлекает потрясающими пейзажами с вулканическиими вершинами, вокруг которых находятся тропы. С них открывается вид на уникальные скальные образования и древние ветряные мельницы.

Порту-Кову

По словам экспертов, Порту-Кову является "идеальной деревней". Отмечается, что здесь расположены скалистые скалы, которые сменяются тихими песчаными пляжами и гостеприимной атмосферой.

Эксперты подчеркнули, что в Порту-Кову улицы выстроены вдоль побеленных зданий, которые ведут к живописным бухтам и потрясающим тропам. Туристам порекомендовали посетить Рыбацкую тропу.

Вила-Нова-де-Милфонтеш

Эксперты назвали Вила-Нова-де-Милфонтеш "малолюдной жемчужиной". Они поделились, что здесь речные и морские пейзажи сочетаются с малолюдными пляжами.

Помимо этого в Вила-Нова-де-Милфонтеше река Мира впадает в Атлантический океан. Туристы могут насладиться спокойными водами, которые идеально подходят для каякинга и плавания.

Национальный парк Пенеда-Жереш

"Национальный парк Пенада-Жереш демонстрирует дикую сторону Португалии", - сказали эксперты журналистам.

По их словам, в этом парке ландшафты отмечены гранитными горами, густыми лесами и древними деревнями. Туристы могут посетить величественные водопады и увидеть диких лошадей Гаррано.

Понти-ди-Лима

Эксперты описывают поселок Понти-ди-Лима как отличное место для туристов, которые ищут исторический отдых. По их словам, здесь можно найти сказочную обстановку, которая характеризуется римским и средневековым мостами, речными тропами и близлежащими зелеными виноградниками.

Кроме того, этот поселок известен своими оживленными праздниками и фестивалями. В них историческая интрига сочетается с яркой местной культурой.

Foz d'Égua

Эксперт по путешествиям в Cinders Travels Синди Скотт рассказала, что Foz d'Égua является тихой деревней с речными бассейнами, которые выглядят сюрреалистично. По ее словам, вода в них чистая и спокойная, из-за чего идеально подходт для купания.

Монсараш

Скотт поделилась, что средневековая деревня Монсараш расположена высоко на холме в регионе Алентежу. Она окружена открытой местностью и озером Алкева.

По словам эксперта, в Монсараше есть замок, который способен перенести туристов прямо в прошлое, а виды простираются до бесконечности. Помимо этого вокруг озера есть тихие тропы для пеших прогулок или езды на велосипеде.

Монсанту

Эксперт по путешествиям в The Family Cruise Companion Элейн Уоррен рассказала, что в горной деревне Монсанту жители построили свои жилища внутри и вокруг огромных валунов. Она поделилась, что ее дети были очарованы местными домами, когда семья впервые прибыла в Монсанту.

"Это место, где дети могут лазить, исследовать и давать волю своему воображению, пока вы изучаете историю того, как люди адаптировались к такой уникальной среде", - поделилась эксперт.

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