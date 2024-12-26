Всемирная туристская организация ООН назвала лучшие туристические городки в мире, и одно тайное королевство в Европе вошло в этот список.

В Португалии нет недостатка в привлекательных пляжах или скалах, а также в изобилии культуры, которой можно насладиться в каждом уголке страны, особенно в Лиссабоне.

Однако, как пишет Express, в самом сердце Португалии находится своего рода скрытая жемчужина - причудливый Каштелу-Нову. Этот очаровательный 800-летний городок был назван Всемирной туристской организацией ООН одним из лучших городков в мире. Он обладает богатой историей и наследием Португалии.

Он получил признание за свою приверженность традициям, развитие местного сообщества и чрезвычайную безопасность для туристов.

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Что касается культурных и природных ценностей, а также усилий по сохранению природы, Каштелу-Нову также хвалят за полное отсутствие выбросов углерода.

Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть археологическую достопримечательность - римские бани Кинта-ду-Эрведал. Всемирная туристская организация ООН заявила: "Самое древнее упоминание о Каштелу-Нову, тогда называвшемся Алпреада, датируется примерно 1202 годом нашей эры".

Кроме того, они отметили: "Чтобы защитить свое королевство от любых потенциальных угроз, король Диниш перестроил местный замок, приняв типичные готические черты, и заказал несколько зданий в средневековом стиле".

С пятью электромобилями для перевозки туристов с близлежащих железнодорожных станций Каштелу-Нову устанавливает стандарт экологичного путешествия.

Один из туристов прокомментировал: "Тайное королевство. Расположенное в самом сердце региона Бейра-Байша, некогда столицы Португалии, это живописный каменный городок с видом на горы Гардуна. В нем есть потрясающий центр для посетителей".

Туристы, желающие изучить богатую историю городка, могут узнать, как его жители давили виноград, и полюбоваться величественными усадьбами.

Те, кто ищет активных приключений, могут пройти по так называемому маршруту Мельника, чтобы увидеть ветряные мельницы, которые расскажут о прежнем образе жизни деревни.

Поездка из Лиссабона займет у посетителей примерно три с половиной часа на поезде или два с половиной часа на машине.

Каштелу-Нову обещает великолепное продолжение любого пребывания в Португалии. Заглянуть в городок можно на день.

всего лишь менее двух часов езды делают его доступным убежищем для однодневных туристов.

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