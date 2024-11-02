Также в этом городе можно попробовать классические блюда марокканской кухни, которые являются очень вкусными.

Если вы хотите насладиться теплом даже в осенне-зимний период, то поездка в город Агадир в Марокко станет отличным решением. Температура воздуха в этом городе даже зимой может достигать 24 °C. Также здесь есть шестикилометровый песчаный пляж Plage d'Agadir, на котором находятся рестораны и магазины. Туристы любят этот пляж за длинные полосы золотистого песка и много развлечений на выбор, пишет Express.

"Широкий песчаный городской пляж, который, очевидно, любят как местные жители, так и туристы. Здесь много места для детей, чтобы поиграть в песке, а море идеально подходит для гребли на волнах среднего размера. Если зайти дальше, можно поплавать. За пляжем находится широкая пешеходная набережная, по которой можно прекрасно прогуляться. В общем, это один из лучших городских пляжей, которые я посещал", - подчеркнул один из посетителей на TripAdvisor.

Также туристы могут посетить городской рынок, чтобы приобрести сувениры или свежие местные продукты.

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Кроме того, благодаря своему прибрежному расположению, в Агадире можно попробовать замечательные блюда из морепродуктов и классические блюда марокканской кухни, среди которых таджин и кускус.

Если вы любите дикую природу, то Крокопарк может стать хорошим выбором для вашего путешествия, ведь в этом парке обитает более 300 крокодилов.

"Потрясающая поездка. Парк красивый и чистый. Крокодилы имеют много места, чтобы поплавать и погреться", - написал один из посетителей.

Другие новости туризма

Ранее путешественник Клаудио Герберт назвал недостаток путешествий на популярный Канарский остров. В частности он советует туристам отказаться от поездки на Гран-Канарию.

Также стало известно о месте в Европе, где будет тепло даже в ноябре. В частности речь идет об острове Мадейра, который находится в Португалии. Именно из-за теплой температуры воздуха этот архипелаг описывают как "вечную весну".

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