Нашествие медуз не заканчивается, побережье и пляж на Федотовой косе буквально покрыты морскими обитателями.

В Кирилловке вновь пожаловались на медуз. На этот раз нашествие морских обитателей было замечено на Федотовой косе. Одна из отдыхающих рассказала, что во время купания в море она "добавила адреналина", потому что увидела "ведерных" медуз.

Увиденное женщина сняла на видео, она опубликовала ролик на YouTube.

Отдыхающая рассказала, что утром 12 августа она решила искупаться в море, однако впечатления от заплыва ее не очень порадовали. Над берегом было очень много медуз. Удивляет не только количество морских обитателей, а еще их размер.

По словам женщины, она видела медуз, которые могли бы уместиться в ведре. Морские обитатели были настолько большими, что отдыхающая даже назвала их "ведерными".

Читайте такжеМедузы, высокие цены и "хамский" сервис: как "умирают" украинские курорты Азовского моряТак, медузы продолжают "атаковать" пляжи Азовского моря, однако отдыхающих это не останавливает. Как можно заметить на видео, люди все равно купаются в море, но опасаются морских жителей. Поэтому большинство туристов плавают в воде на матрасах.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на пляжах Кирилловки были замечены настоящие кладбища медуз. Специальные сетки, которые должны сдерживать морских обитателей, работают очень плохо.

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Автор: Полина Кузенко