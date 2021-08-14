Как оказалось, медузы могут не только мешать купаться в море, но вредить здоровью туристов.

Украинцы, отдохнувшие на побережье Азовского моря в Запорожской области, жалуются на случаи интоксикации организма.

Как пишет местное издание "РИА Мелитополь", отравление, которое могло проявиться из-за контакта с медузами, особенно вероятно, если человек имеет ослабленную иммунную систему.

Большинство интоксикаций в море обусловлены контактом с кишечнополостными. В этой группе беспозвоночных из более 9 тысяч видов примерно 100 относятся к типу стрекающие (Cnidaria) и считаются ядовитыми.

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Однако не обязательно, чтобы симптомы, которые появляются при попадании в ткани ядовитых веществ, были вызваны прикосновением медуз. Интоксикацию может спровоцировать даже сам запах разлагающихся организмов, если их не убирают с пляжа, а они лежат на солнце и человек вдыхает эти пары.

Медики советуют при ожогах медуз промывать больное место морской водой. Также, по мнению врачей, стоит менять купальные костюмы после выхода из воды на пляж.

Сейчас отдыхающие говорят, что из-за изменения погоды, медуз стало значительно меньше, что не может не радовать. Но и отпуск у многих подходит к концу.

Отдых в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко